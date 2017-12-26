«Полноценные участники необъявленной войны»: к чему могут привести поставки летального оружия из США и Канады на Украину

Решение США и Канады поставлять Киеву летальное оружие «открывает ящик Пандоры» и втягивает обе страны во внутриукраинский конфликт. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. По его мнению, таким способом вашингтонские ястребы пытаются «поднять для России цену» урегулирования ситуации в Донбассе. Как отмечают опрошенные RT эксперты, в Вашингтоне и Оттаве забыли о моральной ответственности, которую несёт любой поставщик оружия, а слова о попытках помочь защитить суверенитет Украины звучат достаточно лукаво.

В России обеспокоены решением США и Канады начать поставки летального оружия на Украину. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости заявил, что подобная политика приведёт только к новому витку конфликта в Донбассе.

«У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок. Таким способом вашингтонские ястребы пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта в Донбассе. Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведёт к войне, а не к миру», — заявил заместитель министра.

Представитель российского внешнеполитического ведомства пояснил, что, вместо того чтобы способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины, Вашингтон и Оттава сами становятся её участниками, «открывают ящик Пандоры и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт». Последствия таких действий могут стать для этих двух стран плачевными.

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин

РИА Новости

© Валерий Мельников

«На Украине сейчас «трудятся» несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе — в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке. Сегодня среди украинцев отношение к событиям в Донбассе да и ко всем прибывшим в страну «солдатам удачи» уже далеко не однозначное», — сказал Карасин России.

Он также напомнил, что у США и Канады нет никаких гарантий того, что «их летальное оружие не попадёт в чужие руки, не окажется, скажем, у террористов». По оценке дипломата, сами поставщики не знают, кто именно в итоге воспользуется их опасным товаром. Они не могут ручаться за то, что оружие «не будет продано предприимчивыми украинскими дельцами куда-нибудь на Ближний Восток или в иную болезненную прежде всего для США точку на карте мира».

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«Все эти вопросы мы прямо задаём заокеанским партнёрам, призываем их ещё раз проанализировать, к чему могут привести столь непродуманные шаги», — заключил Карасин.

Напомним, что в начале декабря Канада внесла Украину в список стран, которым разрешено поставлять определённые виды вооружения. Кроме того, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Киеву для обеспечения защиты её территориальной целостности и суверенитета. Ранее сообщалось, что Украина вела переговоры с американским руководством о поставках переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin.

Моральная ответственность

Военный эксперт Владимир Щербаков пояснил в беседе с RT, что, кроме конкретных договорённостей о поставках летального оружия, существует и моральные аспект подобных действий. Вашингтон формально ничего не нарушает, но несёт ответственность за разжигание конфликта на востоке Украины.

«В Донбассе сложилась такая ситуация, что Украина не находится не под какими санкциями, любая страна может поставлять ей оружие. <...> Получается, что должна быть какая-то самоцензура, самоограничения. При поставках оружия всегда существует моральная ответственность», — пояснил эксперт.

Владимир Щербаков также считает, что решение Вашингтона имеет весьма определённый подтекст. США хотят отправить некое послание Москве и Киеву.

«С одной стороны они (американцы. — RT) хотят сказать: мы с вами (Россией. — RT), конечно, ведём переговоры, но на самом деле что хотим, то и делаем, вы нам не указ. Вы Асада поддерживаете, с иранцами дружите, а мы будем вот так. Второй момент — это моральная поддержка Порошенко и его руководства», — заключил военный эксперт.

Неоднозначные заявления и украинское лобби

По мнению американиста Михаила Синельникова-Оришака, пояснения США, что поставляемое на Украину оружие будет использоваться для защиты суверенитета страны, — лишь оправдания.

«Любое оружие является оружием, какие бы лицемерные эвфемизмы к нему ни применялись. Всё, что убивает и приносит смерть, является страшной вещью, может спровоцировать или провоцирует насилие. Оружие мир не приносит. Оно может принести боязнь, которая может сдерживать горячие поступки. Заявление о том, что это (поставки. — RT) может принести мир, по меньшей мере лукавое», — отметил политолог.

Кроме того, по его словам, в Вашингтоне чувствуют свою безнаказанность, поэтому позволяют себе подобные поступки. Эксперт уверен, что американцы не поступали бы так, если бы знали, что Россия в ответ может отправить оружие любым противникам США в любой точке мира.

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У Канады же есть свои причины поддержать американские милитаристские настроения. По словам политолога, в этой достаточно мирной стране сильно украинское лобби.

«Именно в эту страну въезжало огромное количество тех, кого называют бандеровцами. Поэтому именно эта страна очень сильно возбудилась тем, что происходит в Донбассе», — заключил он.

«Большая ошибка США»

В Совете Федерации предупредили, что поставки оружия на Украину, где ведётся открытое вооружённое противостояние, лишь обострят конфликт.

«В США уверены: комплексы Javelin помогут Киеву «отбить Донбасс». То есть ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах», — написал в своём Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В США уверены: комплексы Джавелин помогут Киеву"отбить Донбасс". Т.е., ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 26, 2017

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, предупредила, что начало поставок американского оружия сделает Вашингтон косвенным участником конфликта на Украине.

«Я думаю, что это очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями», — заявила Матвиенко.

В Кремле ранее отметили, что поступок Вашингтона может свести на нет весь переговорный процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования в Донбассе — абсолютно тупиковому — и снова развязать кровопролитие», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Испытания переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin в Эстонии

Reuters

В США же чиновники, наоборот, уверены, что предоставление киевскому правительству оружия «будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения этого конфликта (в Донбассе. — RT)». Такое мнение высказал американский сенатор Джон Маккейн.

«Решение Трампа поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, о котором ранее сообщалось, — это ещё один важный шаг в правильном направлении», — заявил Маккейн, добавив, что данная мера «посылает чёткий сигнал» о намерении Вашингтона защищать своих союзников и партнёров.