Маккейн назвал поставку Украине комплексов Javelin шагом в правильном направлении

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что поставки комплексов Javelin Украине являются необходимым фактором для «мирного разрешения конфликта» в регионе.

Об этом говорится в заявлении политика.

«Решение Трампа поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, о котором ранее сообщалось, — это ещё один важный шаг в правильном направлении», — сказал Маккейн.

По его словам, данное решение «посылает чёткий сигнал», что Вашингтон намерен защищать своих союзников и партнёров.

Он также добавил, что предоставление Киеву оружия «будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного разрешения этого конфликта».

Ранее США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что летальное оборонительное оружие из США необходимо Киеву для «защиты украинских воинов и мирного населения».