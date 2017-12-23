Порошенко назвал цель поставок Киеву американского оружия

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что летальное оборонительное оружие из США необходимо Киеву не для наступления, а для «защиты украинских воинов и мирного населения».

«Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США», — говорится в заявлении Порошенко, опубликованном в Twitter.

По его словам решение по оружию для Украины является принципиальным и долгожданным.

«Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, чёткую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории», — добавил он.

Президент также отметил, что американское оружие в руках украинских воинов — «не для наступления, а для решительного отпора».

«Защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — заключил он.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что американские власти приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.

В МИД России назвали данное решение США опасным.