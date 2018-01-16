«Снизить накал противостояния между Вашингтоном и Москвой»: зачем Назарбаев направляется с визитом к Трампу

Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в США. Как предположили опрошенные RT эксперты, помимо обсуждения двусторонних вопросов казахстанский лидер постарается «навести мосты» между Москвой и Вашингтоном. Также на повестке дня стоят ключевые проблемы Центральной Азии. О значении встречи Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа — в материале RT.

Многовекторная политика

Во вторник, 16 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом.

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«Предполагаются встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США», — отмечается в заявлении президентской администрации Казахстана.

В преддверии своего визита президент Казахстана пообщался в Астане с послом США в республике Джорджем Кролом. Как отмечает официальный сайт казахстанского лидера, в ходе встречи Назарбаев «отметил важность достигнутых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом по приоритетным направлениям стратегического партнёрства, в том числе в сферах борьбы с терроризмом, укреплению режима ядерного нераспространения, а также в области дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».

«Казахстан при проведении своей внешней политики базируется на трёх приоритетах: многовекторность, прагматизм и защита национальных интересов», — заявил в интервью RT экс-директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат Султанов.

Он отметил, что главный приоритет для Казахстана — это соседи: Россия, Китай и страны Средней Азии. США и страны ЕС находятся на втором месте. «При этом мы чётко понимаем, что Соединённые Штаты Америки при всём при том являются лидерами современного мира, поэтому мы хотели бы поддерживать с США отношения стратегического партнёрства», — утверждает политолог.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Казахстан всегда говорил, что, несмотря на тесные связи с Россией, будет проводить многовекторную политику. Его отношения с США развиваются поступательно и довольно прагматично», — заявил в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По словам эксперта, проводя суверенную и независимую внешнюю политику, Астана претендует на роль регионального центра, а президент Казахстана «выступает в роли дуайена региональной политики» — старейшего и наиболее опытного в решении сложных дипломатических вопросов лидера. «Казахстан себя позиционирует как государство, имеющее международное политическое значение», — отмечает политолог.

«Навести мосты»

Эксперты отмечают, что Казахстан является одной из немногих стран, имеющих дружеские отношения как с Россией, так и с Соединёнными Штатами.

«Особняком стоит очень важная проблема отношений США и России, — подчёркивает Султанов. — Поскольку Казахстан является союзником России, партнёром России в ЕАЭС, ШОС, СНГ и ОДКБ, мне кажется, что Назарбаев предпримет попытку навести мосты между администрацией США и руководством России».

Эксперт напомнил, что восстановлению отношений между Турцией и Россией в 2016 году предшествовал визит Нурсултана Назарбаева в Анкару. Тогда казахстанский лидер стал первым главой иностранного государства, который встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом после подавления последним попытки государственного переворота в июле 2016 года. Через четыре дня Эрдоган в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным — впервые после инцидента с уничтожением российского самолёта над сирийско-турецкой границей в ноябре 2015 года.

Встреча Нурсултана Назарбаева и Реджепа Тайипа Эрдогана, 5 августа 2016 года

«Казахстан внёс определённый вклад в восстановление российско-турецких отношений и урегулирование сирийской проблемы», — считает Султанов.

«Что касается взаимоотношений с Россией, то одна из тех, что могли бы обсуждаться, это сирийская тема, астанинский процесс», — предположил Егорченков.

США пока не участвуют в этом переговорном механизме, где главную роль играют Россия, Иран и Турция. По мнению Егорченкова, казахстанский лидер может поднять тему на переговорах.

«В Казахстане хотели бы надеяться, что президенту Назарбаеву, учитывая его многолетний опыт, удастся снизить тот накал противостояния, который по линии вашингтонской администрации дошёл до точки кипения, — считает казахстанский политолог. — Все в мире понимают, что отношения между двумя ядерными державами — США и Россией — нужно возвращать к нормальному и предсказуемому уровню».

Глобальные проблемы

«В Казахстане визит президента Назарбаева в США рассматривают в тесной увязке с председательством нашей страны в Совете безопасности ООН», — отмечает Султанов.

Казахстан, имеющий статус непостоянного члена Совбеза, будет председательствовать в нём в течение одного месяца — января 2018 года.

Заседание Совета безопасности ООН

Reuters

18 января в ходе визита в США Назарбаев выступит на тематическом брифинге в Совете Безопасности, который будет посвящён вопросам нераспространения оружия массового уничтожения.

По словам казахстанского эксперта, в связи с этим статусом республики ряд важнейших международных проблем, обсуждаемых на уровне Организации объединённых наций, также будет в центре внимания в ходе визита Назарбаева в США. «Иран и проблема денуклеаризации Корейского полуострова выводят на первый план вопросы нераспространения ядерного оружия», — утверждает политолог.

Поскольку Казахстан после распада СССР отказался от обладания ядерным оружием и способствовал превращению Центральной Азии в безъядерную зону, то, по словам эксперта, опыт Казахстана может быть использован в переговорах по Ирану и ядерной программе КНДР.

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Кроме того, эксперт полагает, что Трамп и Назарбаев должны будут обсудить вопросы безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Поражение ИГ* в Сирии привело к возвращению части иностранных боевиков на родину. «Как все прекрасно понимают, этот процесс затронет Центральную Азию непосредственно, — отмечает Султанов. — Только из Казахстана было зафиксировано 500 боевиков на территории сирийско-иракского конфликта».

«США сейчас уже не имеют такой чёткой программы действий в Афганистане и Центральной Азии, как это было при Бараке Обаме», — считает политолог.

Однако, по его словам, учитывая важность того, что происходит в этой стране, для региона в целом и Казахстана в частности, Назарбаев обязательно постарается обсудить Афганистан с Трампом.

«В Казахстане возлагают на визит Назарбаева определённую надежду, что ему удастся стабилизировать отношения как на глобальном, так и на региональном уровне», — утверждает казахстанский эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.