«Пороховая бочка»: как закон о реинтеграции Донбасса может повлиять на урегулирование конфликта на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об изменении политики на востоке Украины. Документ даёт право президенту страны Петру Порошенко в мирное время использовать вооружённые силы «для сохранения суверенитета государства». Кроме того, ДНР и ЛНР получили статус «временно оккупированных территорий», а Россия — «страны-агрессора». В Совфеде отметили, что решение Рады на руку только Вашингтону. Главы непризнанных республик заявили, что закон противоречит минским договорённостям. Как эксперты оценили документ — в материале RT.

В то время, как в Минске проходит встреча рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Киеве приняли закон о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 депутатов парламента при необходимом минимуме в 226.

Официально закон носит следующее название: «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». В соответствии с его текстом, президент Украины имеет право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета страны. Таким образом, полностью узаконивается применение армии на востоке страны против собственных граждан.

Россия при этом называется «страной-агрессором», которая якобы захватила территории ДНР и ЛНР.

«Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и её внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями», — говорится в законе.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины. При этом Россия готова способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и участвовать в переговорах в рамках минских договорённостей.

«Сигнал Крыму»

Ожидается, что закон вступит в силу в пятницу после того, как его подпишет глава государства Пётр Порошенко.

Президент Украины прокомментировал принятие Радой закона в своём микроблоге Twitter, назвав документ «сигналом и для Донбасса, и для Крыма».

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла Верховная рада по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — говорится в публикации.

280 – за!

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.

Це - ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.

Це - сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви - невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 18, 2018

«Против самой Украины»

В Совфеде отметили, что от принятия нового закона выиграет только Вашингтоном, которому выгодно противостояние Киева и Москвы. В Европе вряд ли встретят украинскую инициативу с одобрением.

«Этот закон, безусловно, на руку США, которые действуют по принципу: «Чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше для Штатов». Вряд ли он встретит положительную реакцию Евросоюза, потому что там многие действительно хотят выполнения Минских соглашений и достижения мира в Донбассе», — рассказал в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, в результате принятия документа в первую очередь пострадает сам Киев, а обстановка в стране существенно ухудшится.

«Ещё сильнее этот закон отношения России и Украины не ухудшит, потому что уже некуда. Но, если он будет принят, отношения с Евросоюзом у Украины точно испортятся. Все эти действия фактически направлены против самой Украины», — заключил Цеков.

Попытка узаконить войну

Официальные представители территорий на востоке Украины, о которых идёт речь в новом законе, тут же отреагировали на решение Киева. Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на Минских переговорах, и. о. министра иностранных дел Владислав Дейнего заявил RT, что принятый в Киеве документ перечёркивает все результаты минских переговоров.

«Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает, и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационное законы, которые принимает Украина. Этот закон ставит под сомнение всё, что происходило до его принятия», — подчеркнул Дейнего.

Владислав Дейнего

РИА Новости

© Игорь Маслов

По его словам, украинские власти пытаются, по сути, узаконить военные действия, которые давно уже ведутся в стране.

«Этот закон говорит о неправомерности почти четырех лет войны на Донбассе., незаконности действий Украины в этом контексте. То есть это попытка подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит на Донбассе. И это как раз говорит о том, что основания отсутствуют. И они пытаются подстраховаться, прикрыться, оправдать каким-то образом свои действия», — отметил представитель ЛНР, добавив, что сейчас Киев «пытается всё это прикрыть признанием оккупации».

Ранее об этом же заявлял и глава ДНР Александр Захарченко. По его словам, принятие закона «позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение», что противоречит мирному процессу.

«К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — сказал Захарченко.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко

РИА Новости

© Игорь Маслов

Вслед за главой ДНР, своё мнение высказал и полпред самопровозглашённой республики в контактной группе Денис Пушилин. Он уверен, что принятый Верховной радой закон лишь ещё больше отдалит регион от Украины.

«Данный закон ещё дальше отталкивает Донбасс от Украины, он... антиреинтеграционный», — приводит пресс-служба Пушилина его слова.

«Пороховая бочка»

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT подчеркнул двойственность нового украинского закона. По его словам, новый документ, с одной стороны, признаёт Россию «страной-агрессором», но при этом в тексте ничего не говорится о разрыве дипломатических отношений или прекращении экономических контактов.

«Есть ощущение, что Киев не определился с тем, что он хочет. Либо жёсткого сценария, но тогда надо идти до конца и плевать с высокой колокольни на представления ЕС. Если же это мягкий сценарий, то тогда не имеет смысла этот закон вводить, а нужно продвигать Минск», — пояснил эксперт.

По его словам двоякость документа «закладывает пороховую бочку под весь процесс урегулирования, так как он не позволит реализовать Минск-2 в полном объёме, и при этом не устроит радикалов».

Кроме того, возникает вопрос, почему явные противоречия текста закона Минским соглашениям не вызвали соответствующей реакции на Западе, почему «Берлин и Париж не надавили с целью препятствовать принятию этого документа».

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Абзалов подчеркнул, что инициатива Киева не только сводит на нет все усилия по Минским соглашениям, но и ставит под вопрос их будущее, так как представители ДНР и ЛНР теперь не смогут в них участвовать.

«Меняется статус граждан, которые находятся на территории Донбасса. Ранее представители ЛНР и ДНР, которые поставили свои подписи под Минскими соглашениям, являлись участниками урегулирования конфликта. Сейчас же они приравниваются к пособникам оккупационных войск. Таким образом, они выбывают из переговорного процесса», — заключил он.

О внутриукраинских противоречиях касательно нового закона заявил ранее и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о Минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства», — приводит заявление Медведчука пресс-служба его движения.

Резонансный закон

Напомним, Рада рассматривала закон во втором чтении в течение трёх дней. Было проведены голосования по 673 поправкам. Среди них было предложение разорвать дипломатические отношения с Россией, но его отклонили.

Парламент также не поддержал инициативу о признании ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Первое чтение прошло в октябре прошлого года. Тогда закон был сформулирован таким образом, что он исключал пункт о приоритетном значении Минских соглашений. Вместо этого предлагалось опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. В финальной версии были изъяты все упоминания о минских договорённостях.