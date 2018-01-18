В Совфеде прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT рассказал о последствиях принятого Верховной радой закона о признании неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными».

«Этим законом Украина обозначила, что она будет решать проблему на Донбассе не путём выполнения Минских соглашений, а вооружённым путём. Этот закон, безусловно, на руку США, которые действуют по принципу: «Чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше для Штатов». Вряд ли он встретит положительную реакцию Евросоюза, потому что там многие действительно хотят выполнения Минских соглашений и достижения мира на Донбассе. Ещё сильней этот закон отношения России и Украины не ухудшит, потому что уже некуда. Но если он будет принят, отношения с Евросоюзом у Украины точно испортятся. Все эти действия фактически направлены против самой Украины», — заявил Цеков.

Сразу после голосования по поводу закона о реинтеграции председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил кабмину разработать законопроект о свободной экономической зоне в Крыму.

По словам Цекова, «это заявление совершенно никчёмное и ничтожное, оно не несёт никаких последствий для Крыма».

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. Решение поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ожидает подписи президента Петра Порошенко. В нём неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россия названа «страной-агрессором».