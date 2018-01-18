Кабмину Украины поручено разработать проект о свободной экономической зоне в Крыму
«Параллельно я даю поручение рабочей группе и кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это моё отдельное поручение комитету», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Как отмечает агентство, данное заявление было сделано на заседании сразу после голосования по поводу закона о реинтеграции Донбасса.
18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.