Кабмину Украины поручено разработать проект о свободной экономической зоне в Крыму

Короткая ссылка
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил разработать законопроект о свободной экономической зоне в Крыму.

«Параллельно я даю поручение рабочей группе и кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это моё отдельное поручение комитету», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, данное заявление было сделано на заседании сразу после голосования по поводу закона о реинтеграции Донбасса.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119