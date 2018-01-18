Кабмину Украины поручено разработать проект о свободной экономической зоне в Крыму

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил разработать законопроект о свободной экономической зоне в Крыму.

«Параллельно я даю поручение рабочей группе и кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это моё отдельное поручение комитету», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, данное заявление было сделано на заседании сразу после голосования по поводу закона о реинтеграции Донбасса.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.