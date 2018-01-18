В ЛНР отреагировали на принятие Украиной закона о реинтеграции Донбасса

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел Владислав Дейнего прокомментировал RT принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

«Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационные законы, которые принимает Украина. Этот закон ставит под сомнение всё, что происходило до его принятия. Этот закон говорит о неправомерности почти четырёх лет войны в Донбассе, незаконности действий Украины в этом контексте. То есть это попытка подвести под какую-то нормативную базу то, что сейчас происходит в Донбассе. И это как раз говорит о том, что основания отсутствуют. И они пытаются подстраховаться, прикрыться, оправдать каким-то образом свои действия», — отметил Дейнего.

По его словам, «этим законом Украина подчёркивает: всё, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются всё это прикрыть признанием оккупации».

Ранее Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте названа «страной-агрессором».