«Отрицать рост цен до последнего»: как Киев пытается пересмотреть газовые тарифы

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выступает за отмену льгот на газ для населения. Он предупреждает государство о многомиллиардных убытках в случае введения специальных цен. Ранее на этой неделе кабмин страны опубликовал проект нового постановления о газовых тарифах. По мнению экспертов, документ носит компромиссный характер: предполагается, что цены вырастут, но не на 19%, как того требует МВФ, а приблизительно на 8%. RT разбирался, пойдёт ли Киев на пересмотр тарифной политики.

В руководстве НАК «Нафтогаз Украины» считают недопустимыми любые разговоры о государственном регулировании тарифов на газ для населения. Цены для конечных пользователей должны формироваться при помощи рыночных механизмов, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ — это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать», — цитирует слова Коболева «Укринформ».

По мнению руководителя «Нафтогаза», поставки топлива населению по специальным ценам ударят по государству, приведя к многомиллиардным издержкам. Также глава энергетического монополиста считает, что вопросы ценообразования в топливной сфере не должны соприкасаться с политикой.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев

РИА Новости

Ценовой манёвр

Напомним, 17 января глава украинского кабмина Владимир Гройсман поручил министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику уточнить у «Нафтогаза» цену, по которой компания намерена поставлять газ потребителям в текущем году.

В среду украинские СМИ распространили проект постановления правительства, в котором сообщалось о новом принципе ценообразования на внутреннем газовом рынке. Кроме того, документ предлагает продлить специальные обязательства для «Нафтогаза».

В рамках текущих обязательств компания должна поставлять населению газ по фиксированной цене в 4942 грн. за 1 тыс. куб. м, без учёта НДС и транспортных расходов. Со всеми наценками конечная стоимость природного газа для населения сегодня составляет порядка 7 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м.

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Хотя изначально планировалось, что издержки «Нафтогаза» будет покрывать государство, необходимые механизмы так и не были выработаны. По этому поводу компания обращалась в суд летом 2017 года.

Кроме того, в опубликованном документе говорится о повышении торговой надбавки для газовых сбытовых компаний с 2,5 до 10%, а также о предоставлении им прямого доступа к добываемому на Украине газу при исключении посредничества «Нафтогаза». При этом из тарифа для населения предлагается исключить транспортные издержки.

Отметим, что с похожей инициативой украинский кабмин выступал ещё в 2011 году. Тогда предлагалось разделить «Нафтогаз» на две структуры, одна из которых занималась бы поставками украинского топлива населению, а вторая — закупками газа за рубежом.

Однако эксперты считают, что населению от предлагаемого кабмином манёвра легче не станет.

«Раньше более низкая цена для населения обеспечивалась тем, что на внутренние нужды направлялось топливо, добываемое на Украине, — пояснил в интервью RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Сейчас хотят сделать то же самое, но населению это ничего не даст, так как внутренний газ всё равно оценивается так же, как импортный».

По мнению ряда экспертов, даже при продлении специальных обязательств внедрение новой методики формирования тарифов может привести к их росту с 1 апреля 2018 года на 8,3%.

Роль МВФ

Впрочем, Минэнерго поспешило опровергнуть предположения о готовящемся росте цен. Как заявил 17 января глава ведомства Игорь Насалик, обнародованный в СМИ проект правительственного постановления «не имеет отношения к повышению цен на газ».

«Мы не инициируем повышение цены на газ для населения», — подчеркнул Насалик.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик

РИА Новости

В марте 2017 года украинский кабмин принял постановление №187, согласно которому тарифы на газ привязываются к стоимости импортного газа по формуле «Немецкий хаб+».

Подразумевается, что топливо должно поставляться населению по ценам немецкой газовой биржи NCG с учётом стоимости доставки к западной границе Украины. Цены для конечных потребителей могут меняться в том случае, если газ в немецком хабе дорожает или дешевеет более чем на 10%.

Причём по этой же цене должен поставляться «Нафтогазу» не только импортный, но и добываемый на Украине газ. В этом случае разница между себестоимостью добычи и конечной ценой, исчисляемая в миллиардах гривен, остаётся на счетах «Укргаздобычи» и «Нафтогаза», считают эксперты.

Применение формулы «Немецкий хаб+» должно было взвинтить тарифы на 19% уже в октябре 2017 года, но правительство не решилось на столь резкое повышение и отказалось выполнять принятые ранее условия.

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Пытаясь выработать компромиссное решение, Киев вступил в переговоры с Международным валютным фондом. При этом в проекте нового постановления привязка тарифов к средним ценам на немецком хабе (NCG) сохраняется, за основу предлагается брать период с апреля по сентябрь предыдущего года.

«Никто не собирается отказываться от импортного паритета при установлении тарифа, это принципиальное требование новых элит, — пояснил в интервью RT сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. — Косвенно это условие содержится и в Соглашении об ассоциации с ЕС».

Кроме того, газ, который Украина может в будущем приобрести в России, также будет поставляться по европейским расценкам — такое решение ранее принял Стокгольмский арбитражный суд.

Напомним, повышение цены на газ для украинских потребителей является одним из ключевых требований МВФ к Киеву. Нежелание кабинета министров повышать плату за газ для населения, которое потребляет примерно 15 млрд куб. м топлива, стало камнем преткновения для выделения пятого транша МВФ на сумму $1,9 млрд. Фонд не отказывается от своих требований, заявляет украинское информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на свой источник в МВФ.

Как подчеркнул в декабре представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман, рост тарифов до импортного паритета поможет развить в стране свободный рынок газа, а также научит украинских граждан экономить энергоносители.

В режиме жёсткой экономии

Вместе с тем Украина за последние годы и так была вынуждена значительно урезать потребление природного газа. По словам президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, с 2013 по 2015 год объёмы потребления снизились примерно на 32%. В то же время цены на природный газ для украинских потребителей с 2013 года выросли в 8—10 раз.

Если требования Международного валютного фонда будут удовлетворены, стоимость коммунальных расходов для населения может возрасти примерно на 20%.

Коммунальные платежи на Украине

© stopcor.org

При средней по стране зарплате порядка 7 тыс. грн. средний счёт за жилищно-коммунальные услуги в однокомнатной квартире составляет сегодня около 1,7 тыс. грн. Дороже всего обходится центральное отопление. В 2014 году на Украине даже была введена специальная правительственная программа «энергоэффективности», согласно которой государство субсидирует переход потребителей на альтернативные виды топлива при отказе от природного газа.

Как отметил Марунич, ещё в мае 2017 года задолженность населения и предприятий перед «Нафтогазом» достигала 100 млрд грн.

«Вряд ли потребители станут активнее платить за газ после увеличения тарифов. Но в отличие от «Нафтогаза» правительство Гройсмана опасается политических последствий», — считает эксперт.

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Похожей точки зрения придерживается Гривач. По его мнению, если опубликованный кабмином проект постановления будет принят, это приведёт к росту тарифов на газ для конечных потребителей.

«Цена на газ является политическим вопросом на Украине, и конечно, правительство будет до последнего момента отрицать рост цен, — предположил Гривач. — Дальнейший рост тарифов больно ударит по политическому рейтингу властей».

Однако не исключён и вариант, при котором Киев будет вынужден вернуться к выполнению принятого ранее постановления №187.

«Задачей правительства было недопущение значительного роста тарифов, который должен был бы произойти в случае исполнения условий постановления №187, — отметил Марунич. — Однако неясно, пойдёт ли МВФ на обсуждение проекта нового постановления кабмина. Это совершенно неочевидно. Не исключено, что МВФ будет требовать возврата к ранее принятому и одобренному постановлению, ведь никто не заставлял Гройсмана подписывать те условия».