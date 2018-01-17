«Нафтогаз» заявил о готовности возобновить закупку российского газа в I квартале 2018 года

«Нафтогаз Украины» готов возобновить закупку природного газа у «Газпрома» уже в I квартале 2018 года, сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Я думаю, что да (готов покупать уже в I квартале. — RT). Если всё пойдёт согласно плану и «Газпром» будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольма, потому что необходимо ещё определённую документальную работу проделать, то мы начнём покупать», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объёмов.

В декабре 2017 года арбитраж вынес вердикт по спору компаний в отношении контракта на поставку российского газа на Украину.