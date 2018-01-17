«Нафтогаз Украины» с 2018 года возобновит закупку газа у России по решению суда

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объёмов.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объёмы», — цитирует РИА Новости Коболева.

При этом он отметил, что в компании не считают негативным аспектом обязательство «Газпрома» продать им 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены.

«Мы считаем это позитивным аспектом», — добавил он.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объём закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объёма.

Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газовый холдинг не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по вопросу контракта на поставку газа.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данное решение.