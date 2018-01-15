Эксперт оценил отказ «Газпрома» оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом», сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«У «Газпрома» нет мотивации оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» — Высший суд Швеции будет разбирать не саму суть дела, а правильность проведённых в Стокгольме процедур», — заявил эксперт.

Он отметил, что такой формальный подход российской стороне невыгоден.

Как пояснил Юшков, в «Газпроме» изначально понимали, что им не присудят $50 млрд из-за политики, поскольку это означало бы банкротство Украины, но компания всё равно «в плюсе», что устраивает её руководство.

По словам эксперта, Киев остался должен более $2 млрд и продолжает копить долги в надежде, что решение второго суда в Стокгольме окажется для Украины более позитивным. Речь идёт о разборе претензий Киева к транзитным контрактам.

«Логика поведения Киева продиктована политикой в отношении России — они заявили о выигрыше суда в Стокгольме и «победе над Россией», а здесь окажется, что нужно выплатить «Газпрому» $2 млрд плюс огромные пени. Это поставит власти в очень двусмысленное положение», — рассказал Юшков.

Он подчеркнул, что у «Нафтогаза» нет средств на покрытие долгов, но просто обанкротить компанию, чтобы не платить, Украина не сможет.

По оценке эксперта, Киеву придётся выплачивать долги в любом случае, и вопрос только в том, когда и в каком объёме.