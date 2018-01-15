«Газпром» не будет оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом»
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российский газовый холдинг не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по вопросу контракта на поставку газа.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Зачем?» Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу», — сказал Медведев в ответ на вопрос, намерен ли «Газпром» оспаривать судебное решение.
Ранее Медведев заявил, что полное удовлетворение судом требований компании к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины.
В «Нафтогазе» заявляли, что выиграли арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. При этом в пресс-службе российской компании отметили, что арбитраж в Стокгольме обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более $2 млрд.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: