«Газпром»: полное удовлетворение иска к «Нафтогазу» обанкротило бы Украину

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что полное удовлетворение судом требований компании к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины.

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — передаёт «Газета.Ru» слова Медведева.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что украинская компания выиграла арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

При этом в пресс-службе российской компании отметили, что арбитраж в Стокгольме обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более $2 млрд.