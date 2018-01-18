В «Нафтогазе» считают повышение цен на газ для населения позитивным шагом для государства
Об этом сообщает «Укринформ».
По мнению Коболева, решение о возложении специальных обязанностей на «Нафтогаз» по поставкам газа для населения по специальной цене повлечёт за собой миллиардные убытки для государства.
«Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ — это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать», — сказал он.
Как отметил глава «Нафтогаза», данные вопросы не стоит решать в политической плоскости, тогда это будет выгодно и самим властям Украины.
«Вопрос сверхприбылей во всём мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства», — отметил Коболев.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» готов возобновить закупку природного газа у «Газпрома» уже в I квартале 2018 года.