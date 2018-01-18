В «Нафтогазе» считают повышение цен на газ для населения позитивным шагом для государства

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что повышение цен на газ для населения является правильным шагом, так как прибыль от этого будет поступать «в пользу государства».

Об этом сообщает «Укринформ».

По мнению Коболева, решение о возложении специальных обязанностей на «Нафтогаз» по поставкам газа для населения по специальной цене повлечёт за собой миллиардные убытки для государства.

«Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ — это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирование цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать», — сказал он.

Как отметил глава «Нафтогаза», данные вопросы не стоит решать в политической плоскости, тогда это будет выгодно и самим властям Украины.

«Вопрос сверхприбылей во всём мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства», — отметил Коболев.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» готов возобновить закупку природного газа у «Газпрома» уже в I квартале 2018 года.