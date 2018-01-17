В «Нафтогазе» анонсировали переговоры с «Газпромом» по решениям Стокгольмского суда

Переговоры между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» по выполнению решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

«Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни начинаются. Детали не разглашаю, речь идёт об имплементации финального решения по контракту на поставку», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объёмов.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на поставку российского газа на Украину.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом».