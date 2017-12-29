«Блеф и попытка сохранить лицо»: в России ответили на слова Порошенко о готовности закупать только «честный» газ

Украина готова покупать российский газ, если он будет «дешёвый и честный, не коррупционный». Об этом в четверг заявил Пётр Порошенко. Ранее первый зампред «Газпрома» Александр Медведев напомнил, что «Нафтогаз Украины» должен заплатить российской газовой монополии $1,8 млн за задержку платежей. В Москве заявления Порошенко назвали блефом и напомнили, что тот газ, который Киев сейчас получает на реэкспортной основе, также является российским, только закупает его украинская сторона по более высокой цене.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область в четверг, 28 декабря, заявил, что Киев готов возобновить закупки природного газа у России, несмотря на энергетическую независимость. При этом, однако, он выдвинул несколько условий.

«Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они стучат: может, возьмёте наш газ? Нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый и честный, не коррупционный — пожалуйста», — заявил Порошенко.

Украинский президент отметил, что при соблюдении этих условий киевские власти рассмотрят вариант закупки углеводородного топлива у России, чтобы снизить тарифы для украинских граждан. Развивая эту мысль, Порошенко заявил, что Украина «20 лет была на иголке коррупции и зависимости от российского газа», однако решительными действиями Киеву удалось обеспечить справедливые цены и энергетическую независимость.

Пётр Порошенко

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«Эта история провалилась»

Заявления украинского президента о возможном возобновлении закупок газа у Москвы являются блефом, заявил в беседе с RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Со стороны Порошенко это блеф. Киев должен взять 5 млрд кубов газа — даже если они не берут, то должны в любом случае заплатить за этот объём, это около $2 млрд. Текущий сезон практически подошёл к концу, в течение трёх дней они предоплаты не сделают. 2018 год на носу, и Порошенко просто готовит общественность. Раньше Украина «политически» обходилась без российского газа, теперь вся эта история проваливается, надо сохранить лицо», — отметил Пасечник.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, в свою очередь, отметил, что Украина на самом деле никогда не переставала потреблять российский газ.

«Мы никогда не отказывали Украине в поставках газа. Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России напрямую, где-то на $20 за тысячу кубов. Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов. А сейчас у них, кроме всего прочего, есть обязательство: приобретать не менее 5 млрд кубов газа в год. У нас, соответственно, есть обязательство продавать, а формула цены привязана к европейскому хабу. Но он всё равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», — пояснил депутат в разговоре с RT.

Ранее российское правительство выпустило постановление, которым разрешило компании «Газпром» с нового годапродавать свой газ для экспортных СПГ-проектов по нерегулируемой цене.

«Разрешить ПАО «Газпром» и его аффилированным лицам с 1 января 2018 года реализовывать добытый ими природный газ по нерегулируемым оптовым ценам организациям для производства газа природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта», — гласит текст документа.

Киев и обязательства

В четверг министр финансов России Антон Силуанов заявил, что переговоры с украинской стороной по погашению долга по еврооблигациям не ведутся, однако его ведомство готово рассматривать любые предложения.

Антон Силуанов

globallookpress.com

© Kremlin Pool/Global Look Press

«Скорее всего, судебные разбирательства продолжатся. Если мы найдём, договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги — готовы рассматривать любые предложения. В настоящий момент каких-либо переговоров с Украиной не ведётся», — приводит слова Силуанова ТАСС.

Напомним, Россия приобрела еврооблигации Украины на $3 млрд за счёт средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года с погашением через два года. В декабре 2015 года Киев ввёл на выплату мораторий из-за отказа Москвы подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами.

Исчерпав попытки достичь внесудебного соглашения, Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который в марте этого года обязал украинскую сторону полностью выплатить долг, включая проценты и пени. Кроме того британское правосудие обязало Киев компенсировать России часть расходов на судебные разбирательства в размере £2,8 млн ($3,7 млн). В данный момент Россия не может приступить к взысканию долга — до рассмотрения Высоким судом апелляции, поданной Украиной. Слушания запланированы на январь 2018 года.

Кроме того, зампред правления «Газпрома»Александр Медведев заявил, что российская компания ждёт от «Нафтогаза Украины» платёж в размере $1,8 млн за задержку платежей, взысканных арбитражным судом Стокгольма. Эта сумма — процент, утверждённый арбитражем по делу о поставках топлива, которое было открыто ещё в 2014 году.