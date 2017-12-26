«Всё равно останутся должны»: чем грозит Киеву просрочка платежа «Газпрому» на сумму почти $2 млн

«Нафтогаз Украины» должен заплатить «Газпрому» $1,8 млн за трёхдневную задержку платежей, взысканных арбитражным судом Стокгольма. С каждым днём долг увеличивается на $600 тыс. Об этом сообщил зампред правления российской компании Александр Медведев. Эта сумма — процент, утверждённый арбитражем по делу о поставках топлива, которое было открыто ещё в 2014 году. Украина зарекомендовала себя как ненадёжный бизнес-партнёр, и в Киеве будут делать всё, чтобы отсрочить этот платёж, заявил в беседе с RT американский эксперт по энергетике.

В «Газпроме» ждут от «Нафтогаза Украины» платёж в размере $1,8 млн. Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев. Данная сумма — проценты за трёхдневную просрочку, установленные арбитражным судом Стокгольма по газовой тяжбе, продолжавшейся с 2014 года.

«Просрочка идёт. Вот уже за три дня $1,8 млн накопилось», — рассказал Медведев.

В «Газпроме» уточнили, что сутки бездействия «Нафтогазу» обходятся в $600 тыс. — это 0,03% от $2,019 млрд, которые украинская сторона должна выплатить российской. Таким образом, на 26 декабря долг может достигнуть отметки $2,4 млн.

Эксперты считают, что Киев таким образом хочет отсрочить неминуемое, так как заплатить за поставки ему всё-таки придётся. Об этом рассказал RT американский бизнесмен Пол Гончарофф.

«Заявления, что они победили, спасают их от ужаса национальной трагедии в условиях, когда им необходимо погасить долг. Если посмотреть на историю взаимоотношений России с её соседями, бизнес-партнёрами, то она всегда была надёжна в выполнении контрактов. Чего не скажешь об Украине. Думаю, что она попытается оспорить это решение, чтобы отсрочить его, но в конечном итоге они всё равно останутся должны эти деньги, и с этим ничего не поделаешь», — отметил Гончарофф.

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Подвели итоги

В прошлую пятницу, 22 декабря, Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по тяжбе между «Газпромом» и «Нафтогазом», которая длилась с 2014 года. Суд постановил, что украинская компания должна выплатить партнёру $2,019 млрд, а также проценты, начиная с дня вынесения вердикта.

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Эта сумма — плата за поставленный Украине газ в период с апреля по май 2014 года по схеме «бери или плати». При этом цена за топливо была снижена на 27% — до $352 за тысячу кубометров вместо $485, на которых настаивал «Газпром».

Изначально же «Газпром» требовал взыскать с «Нафтогаза» по условию «бери или плати» $56 млрд за 2009—2017 годы.

Помимо этого суд почти в 10 раз снизил объём топлива, прописанный в контракте, и объём обязательного отбора, который должна осваивать Украина до истечения договора (по 2019 год). Так, они составили 5 млрд кубометров и 4 млрд кубометров соответственно.

Украинская компания, в свою очередь, пыталась принудить российскую вернуть переплату за топливо, а также добиться снижения цены и отмены правила «бери или плати».

В связи с этим зампред правления «Газпрома» Александр Медведев предположил, что арбитраж, вынося своё решение, учёл тот момент, что полное удовлетворение российских требований приведёт к краху украинской экономики.

«Если бы оно (условие «бери или плати». — RT) было полностью принято, это привело бы не только к банкротству «Нафтогаза», но и всей украинской экономики. Видимо, арбитраж всё-таки учёл эту ситуацию», — заявил он.

«Заявления Порошенко как минимум странные»

Между тем в Киеве постановление арбитражного суда Стокгольма поспешили записать на свой счёт.

«Сегодня сделан великий вклад в обеспечение энергетической безопасности нашего государства. Это победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости», — написал Пётр Порошенко в Twitter 22 декабря.

Таким образом он оценил отчёт «Нафтогаза», в котором тот сообщил, что компании удалось «сэкономить $1,8 млрд на закупках газа, приобретённого в 2014—2015 годах», благодаря пересмотру контрактной цены. «Нафтогаз» также оценил общий положительный эффект решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа.

В «Газпроме» в связи с заявлениями украинской стороны выразили удивление. «В отличие от громогласных заявлений украинской стороны, президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными... Это, что называется, плюй в глаза — всё божья роса», — отметил Александр Медведев.

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«Газ оплачивать надо»

Несмотря на это, эксперты считают решение стокгольмского арбитража выгодным для обеих сторон. Обоюдную выгоду компаний RT пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Да, была снижена цена поставленного газа, но при этом поставленный газ нужно оплачивать. С одной стороны, цена снижена, что плюс для «Нафтогаза», но оплачивать надо, а стоимость — $2 млрд. Это плюс для «Газпрома».

Касательно спора по условию «бери и плати» суд, как отметил эксперт, постановил, что определённые ранее объёмы газа завышены, и отказал «Газпрому» в этих объёмах, что хорошо для «Нафтогаза». С другой стороны, определена величина, которую «Нафтогаз» обязан покупать (не менее 5 млрд кубометров газа в год), и это плюс для «Газпрома».

«Сложно говорить, кто проиграл, кто выиграл... Частично каждая сторона что-то получила», — резюмировал Пикин.