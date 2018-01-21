Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе, есть погибший

Один человек погиб и один ранен после обстрела пассажирского автобуса в нейтральной зоне Донбасса, заявил представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ «Еленовка». В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил один мирный житель...» — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Также отмечается, что был ранен ещё один человек.

В командовании добавили, что число пострадавших уточняется.

Ранее в ДНР сообщили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков за сутки.