Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе, есть погибший
«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ «Еленовка». В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил один мирный житель...» — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Также отмечается, что был ранен ещё один человек.
В командовании добавили, что число пострадавших уточняется.
Ранее в ДНР сообщили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков за сутки.