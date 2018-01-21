В ДНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков
Отмечается, что обстрелам подверглись районы семи населённых пунктов.
«За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня... Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», — заявили в командовании.
Ранее в ДНР сообщали о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных.
18 января стало известно, что представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными.