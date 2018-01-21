В ДНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного командования ДНР.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы семи населённых пунктов.

«За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня... Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие», — заявили в командовании.

Ранее в ДНР сообщали о четырёх случаях обстрела со стороны украинских военных.

18 января стало известно, что представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru