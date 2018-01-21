В ДНР заявили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об 11 случаях обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного командования ДНР.