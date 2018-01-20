В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков.
«За прошедшие сутки со стороны ВС Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении Минобороны ДНР.
Там отметили, что «противник применял миномёты и вооружение БМП».
Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.
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