В ДНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков.

«За прошедшие сутки со стороны ВС Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сообщении Минобороны ДНР.

Там отметили, что «противник применял миномёты и вооружение БМП».

Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.

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