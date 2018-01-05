В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о двух обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины за сутки, сообщает ФАН.
По имеющимся данным, под обстрелы попали районы населённых пунктов на горловском направлении.
Как утверждается, ВСУ открывали огонь из гранатомётов, вооружения боевой машины и стрелкового оружия.
Ранее эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал в беседе с телеканалом «360» испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».
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