Эксперт прокомментировал испытания нового украинского комплекса «Гром-2»

Эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», сообщает телеканал «360».

По словам Орлова, представлен опытный образец, спроектированный на базе советского противокорабельного комплекса.

«Для Украины разработка подобного вооружения не является чем-то новым. Научно-технический задел у них в своё время был. Для этого имелись опытно-конструкторские бюро и производства. Собрать подобные изделия они могли», — заявил эксперт.

Как отметил Орлов, единственная проблема на данный момент заключается в том, что нет каких-либо явных технических характеристик «Грома», которые можно было бы взять для исследования.

Что касается серийных поставок, то, по оценке эксперта, пока нет достоверной информации, какими производственными мощностями располагает Украина.