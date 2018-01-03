Эксперт прокомментировал испытания нового украинского комплекса «Гром-2»
По словам Орлова, представлен опытный образец, спроектированный на базе советского противокорабельного комплекса.
«Для Украины разработка подобного вооружения не является чем-то новым. Научно-технический задел у них в своё время был. Для этого имелись опытно-конструкторские бюро и производства. Собрать подобные изделия они могли», — заявил эксперт.
Как отметил Орлов, единственная проблема на данный момент заключается в том, что нет каких-либо явных технических характеристик «Грома», которые можно было бы взять для исследования.
Что касается серийных поставок, то, по оценке эксперта, пока нет достоверной информации, какими производственными мощностями располагает Украина.