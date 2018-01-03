Опубликовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса‍ «Гром-2»

Опубликованы кадры испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2».

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Национального промышленного портала.

По данным телеканала «112 Украина», ракетный комплекс готов к первым полевым испытаниям.

Как уточняется, комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях 50—280 км.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил о разработке украинского 3D-радара.