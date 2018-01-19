В ДНР прокомментировали идею переноса переговоров по Донбассу из Минска

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с RT прокомментировал идею переноса переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска.

«Здесь дело не в площадке, не в месте и не в стране с городом. Проблема в отсутствии политической воли, позиции и желания Украины выполнять взятые на себя обязательства. И Трампу лучше обратить своё внимание именно на это», — заявил он.

Также полпред отметил, что в самом начале переговоров по Донбассу, по некоторым данным, наряду с Белоруссией в качестве переговорной площадки рассматривался и Казахстан.

«Об альтернативных местах проведения говорили в 2015 году, после этого этот вопрос не поднимался даже на уровне домыслов. Могу сказать, что сейчас у нас данная тема не обсуждалась, не было разговоров», — подытожил Пушилин.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.

В МИД Белоруссии, комментируя данное предложение, также заявили, что разрешение конфликта на Украине не зависит от места проведения переговоров.