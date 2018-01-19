Назарбаев рассказал об идее Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести из белорусского Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в другой город.

Об этом сообщает Интерфакс.

Данное заявление Назарбаев сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит:«Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», — сказал глава Казахстана.

Он также добавил, что одним из вероятных мест проведения новых переговоров станет город в Казахстане.

«Минские договорённости зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — заключил Назарбаев.

Ранее президент Казахстана во время заседания Совбеза по нераспространению оружия массового поражения заявил, что Астана готова стать посредником на переговорах по денуклеаризации КНДР и может предоставить площадку для их проведения.