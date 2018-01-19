Назарбаев рассказал об идее Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести из белорусского Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в другой город.

Об этом сообщает Интерфакс.

Данное заявление Назарбаев сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит:«Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», — сказал глава Казахстана.

Он также добавил, что одним из вероятных мест проведения новых переговоров станет город в Казахстане.

«Минские договорённости зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», — заключил Назарбаев.

Ранее президент Казахстана во время заседания Совбеза по нераспространению оружия массового поражения заявил, что Астана готова стать посредником на переговорах по денуклеаризации КНДР и может предоставить площадку для их проведения.

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