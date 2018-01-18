Назарбаев предложил предоставить площадку для переговоров по денуклеаризации КНДР

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время заседания Совбеза по нераспространению оружия массового поражения заявил, что Астана готова стать посредником на переговорах по денуклеаризации КНДР и может предоставить площадку для их проведения.

«Мы выступаем за предоставление «ядерной пятёркой» гарантий безопасности КНДР как важного условия для создания атмосферы доверия и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Казахстан готов принять посредническое участие и предоставить свою площадку для переговоров в случае такой необходимости для вовлеченных сторон», — заявил Назарбаев.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что доверие между США и Россией по ядерным и ряду других вопросов ослабевает.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.