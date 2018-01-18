Генсек ООН заявил об ослаблении доверия между США и Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время заседания Совбеза по нераспространению оружия массового поражения заявил, что доверие между США и Россией по ядерным и ряду других вопросов ослабевает.

«Доверие по ядерным и другим вопросам между США и Россией продолжает ослабевать. Важнейшие меры по сокращению стратегических вооружений, принятые во время и после холодной войны, находятся под угрозой. После истечения срока Договора об СНВ в 2021 году не видно желания работать над новым соглашением по сокращению ядерных арсеналов», — заявил Гутерреш.

Также он выразил обеспокоенность в связи с риском военной конфронтации на Корейском полуострове.

«Ситуация на Корейском полуострове — самый напряжённый и опасный вызов миру и безопасности сегодня», — отметил Гутерреш.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.