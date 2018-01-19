МИД Белоруссии прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу из Минска

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Разрешение конфликта на Украине не зависит от места проведения переговоров. Об этом, комментируя предложение перенести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении», — цитирует БЕЛТА министра.

По его словам, вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров.

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлечённые в этот конфликт стороны, а также якобы сторонние, но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — заключил Макей.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска. 

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