Представители Киева и Донбасса обменялись новыми списками пленных

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Представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки», — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что очередной обмен пленными в Донбассе может состояться в январе-феврале.

27 декабря 2017 года в Донбассе состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными.

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