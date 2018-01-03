В Киеве назвали примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе

Очередной обмен пленными в Донбассе может состояться в январе-феврале, считает заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука.

«Я надеюсь, что в январе-феврале», — цитирует Туку «Апостроф».

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила о начале переговоров по второму этапу обмена пленными с Донбассом.

27 декабря между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».

Вернувшийся из украинского плена боец ДНР в беседе с ФАН рассказал, что был осуждён на 12 лет.