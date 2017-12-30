Порошенко поручил представителям Украины продолжить диалог по обмену пленными в Донбассе

Украинский президент Пётр Порошенко поручил представителям Киева продолжить переговоры по обмену военнопленными в Донбассе.

По его словам, первая встреча по данному вопросу состоится 10 января.

«Я уже поручил своим советникам, представителям в трёхсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу в продолжение переговоров (по обмену пленными). Могу сказать, что 10 января у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались», — цитирует РИА Новости Порошенко, который посетил освобождённых из плена в Донбассе украинских военных.

27 декабря между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал подход Киева к обмену пленными.