В Донбассе завершился процесс обмена пленными

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В результате завершившегося процесса обмена пленными в Донбассе Киеву переданы 74 человека, удерживавшиеся на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!» — написала она в Facebook.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поздравил первых освобождённых из плена граждан.

По словам лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, на втором этапе стороны обменяют более 100 пленных.

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