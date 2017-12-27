Порошенко поздравил первых освобождённых из плена украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко поздравил первых освобождённых из плена граждан, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
«Только что президент по телефону поздравил первых освобождённых наших ребят из вражеского плена… Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента», — написал он в Facebook.
Цеголко уточнил, что Порошенко общался с Владиславом Овчаренко, ранее удерживавшимся в самопровозглашённой Луганской народной республике.
Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР завершился.
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