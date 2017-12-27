Процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР завершён
Процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашённой Луганской народной республикой завершён.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольгу Кобцеву.
«Нам отдали 75 человек», — заявила Кобцева.
Ранее в Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Украиной по формуле «306 на 74».
СМИ также сообщали, что несколько десятков человек из 306 пленных не явились на обмен в Донбассе с украинской стороны.
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