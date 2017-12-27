Процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР завершён

Процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашённой Луганской народной республикой завершён.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

«Нам отдали 75 человек», — заявила Кобцева.

Ранее в Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Украиной по формуле «306 на 74».

СМИ также сообщали, что несколько десятков человек из 306 пленных не явились на обмен в Донбассе с украинской стороны.