Процесс обмена пленными между Киевом и ЛНР завершён

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Процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашённой Луганской народной республикой завершён.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

«Нам отдали 75 человек», — заявила Кобцева.

Ранее в Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Украиной по формуле «306 на 74».

СМИ также сообщали, что несколько десятков человек из 306 пленных не явились на обмен в Донбассе с украинской стороны.

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