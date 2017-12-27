СМИ: Десятки людей не явились на обмен пленными в Донбассе

Несколько десятков из 306 пленных не явились на обмен в Донбассе с украинской стороны. Как сообщает телеканал «Громадське», они отбыли наказание и были освобождены из-под стражи.

«43 человека, которые должны быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен», — передаёт телеканал со ссылкой на омбудсмена Валерию Лутковскую.

Отмечается, что часть людей, которые прибыли на обмен, отказываются переходить на неподконтрольные Киеву территории Луганской и Донецкой областей.

Ранее сообщалось, что в Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Украиной по формуле «306 на 74».