В Донбассе приступили к обмену пленными
В Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Киевом.
Об этом сообщает ТАСС.
Перед обменом состоялась процедура уточнения списков.
Отмечалось, что обмен пройдёт по формуле «306 на 74».
Ранее сообщалось, что пленных из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик доставили к месту, где пройдёт обмен с Киевом.
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с New Inform процесс обмена пленными на Украине.
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