В Донбассе приступили к обмену пленными

В Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Киевом.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед обменом состоялась процедура уточнения списков.

Отмечалось, что обмен пройдёт по формуле «306 на 74».

Ранее сообщалось, что пленных из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик доставили к месту, где пройдёт обмен с Киевом.

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с New Inform процесс обмена пленными на Украине.