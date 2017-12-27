В Донбассе приступили к обмену пленными

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В Донбассе начался обмен пленными между самопровозглашёнными республиками и Киевом.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед обменом состоялась процедура уточнения списков.

Отмечалось, что обмен пройдёт по формуле «306 на 74».

Ранее сообщалось, что пленных из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик доставили к месту, где пройдёт обмен с Киевом.

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с New Inform процесс обмена пленными на Украине.

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