Эксперт прокомментировал процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной

Политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной, сообщает New Inform.

«Перед любыми праздниками идут определённые продвижения по процессу обмена — это для Украины выгодно со стороны, в репутационном таком пиаре», — заявил эксперт.

Как отметил Асафов, обмен не является «общеустраивающим», поскольку в минских соглашениях предусмотрена формулировка «все на все», а не списочные ограниченные обмены.

По словам эксперта, дело сдвинулось с мёртвой точки, но Киев не говорит о реальном количестве человек, находящихся украинских тюрьмах, в украинском плену.

Асафов также сказал, что Украина принципиально не вступает в переговоры с Донецком и Луганском, хотя Россия неоднократно говорила о необходимости такого шага.

Если Киев и дальше будет придерживаться данной позиции, то особого продвижения ждать не приходится, но если так называемые партнёры продолжат с Украиной работать, а не только поддерживать, то вполне возможно, что это начало подготовки к процессу по формату «все на все», добавил эксперт.

Он крайне скептически относится к подобному развитию событий и полагает, что нужно дождаться 27 декабря, когда обмен должен быть проведён.

Ранее ФАН сообщало, что политолог Владимир Корнилов рассказал о сценариях развития Украины.