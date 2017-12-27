Медведчук рассказал о втором этапе обмена пленными в Донбассе
Лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что на втором этапе обмена пленными Киев и самопровозглашённые республики Донбасса обменяют более 100 пленных.
«На второй этап будет переведено определённое количество лиц — это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29 находящихся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной», — сказал Медведчук в эфире НТВ.
Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашённой Луганской народной республикой завершился.
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