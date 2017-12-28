Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв прокомментировал подход Киева к обмену пленными, сообщает НСН.

«Дело в том, что сам обмен — это, безусловно, хорошо. Это очередной шаг вперёд», — заявил Царёв.

Вместе с тем, по его словам, Украина в одностороннем порядке меняет правила, списки, делает то, что считает нужным, и это не очень хорошо.

Как отметил Царёв, такой подход, если с ним смириться, не приведёт ни к чему хорошему.

Ранее сообщалось, что в Донбассе завершился процесс обмена пленными.

Также ФАН сообщало, что в ДНР заявили о пяти нарушениях новогоднего перемирия со стороны ВСУ.