В ДНР заявили о пяти нарушениях «новогоднего перемирия» со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики пять раз нарушили «новогоднее перемирие» в Донбассе за сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По имеющимся данным, общее число применённых Вооружёнными силами Украины боеприпасов составило 18 единиц.

Как утверждается, киевские силовики трижды открывали огонь из гранатомётов в донецком направлении и выпустили десять мин калибра 82 мм на мариупольском направлении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.

Также портал New Inform сообщал, что политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.