МИД России назвал важным шагом обмен пленными в Донбассе

Россия приветствует состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

«Конечно же, такой обмен нельзя не приветствовать. Он стал важным гуманитарным шагом в деле урегулирования кризиса на Украине», — цитирует ТАСС дипломата.

Он также отметил, что Россия призывает стороны продолжить работу по освобождению пленных.

«Состоявшийся обмен имеет не только гуманитарное значение, но и показывает способность Киева и Донбасса находить взаимоприемлемые решения. Сейчас нужно, чтобы стороны не утратили достигнутой позитивной динамики и продолжили работу как по освобождению остальных удерживаемых по принципу «всех на всех», так и по реализации других направлений минских договорённостей», — заключил Карасин.

Ранее в ОБСЕ также приветствовали обмен пленными между Киевом, ДНР и ЛНР.

27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».