В ОБСЕ заявили, что обмен пленными даст импульс для мирного решения ситуации в Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генсек ОБСЕ Томас Гремингер приветствовали обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Разрешение столь значительному числу людей, которые удерживались обеими сторонами, вернуться домой до Нового года и православного Рождества — очень позитивный знак. Прошедший обмен — это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в укреплении доверия», — сказала Кнайсль, слова которой приводятся на сайте ОБСЕ.

Она добавила, что ОБСЕ призывает стороны продолжать прилагать усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.

«Тем не менее это всего лишь один шаг, и многие другие нужно сделать. Мы призываем стороны обеспечить подлинное прекращение военных действий в ближайшие дни в рамках полного осуществления Минских соглашений», — говорится в заявлении.

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила о начале переговоров по второму этапу обмена пленными с Донбассом.

20 декабря участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря.

26 декабря, как передавало ФАН, в ДНР заявили, что украинские силовики пять раз нарушили «новогоднее перемирие» в Донбассе за сутки.