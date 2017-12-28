В Киеве заявили о начале переговоров по второму этапу обмена пленными

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила о начале переговоров по второму этапу обмена пленными с Донбассом.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Продолжаются переговоры... Они (ЛНР и ДНР. — RT) готовы для обмена», — сказала Луценко.

Она также отметила, что, кроме этих людей, президент Украины Пётр Порошенко планирует «серьёзно провести работу по возвращению... ребят, осуждённых в России».

Ранее вернувшийся из украинского плена боец самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в беседе с ФАН рассказал, что был осуждён на 12 лет.