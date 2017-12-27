Порошенко встретил освобождённых из плена украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко встретил у линии соприкосновения группу из 73 человек, освобождённых в рамках обмена пленными в Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице украинского лидера в Facebook.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook, что место этой встречи держится в секрете «в целях безопасности».

По его словам, президент поблагодарил всех освобождённых украинцев за стойкость. После этого они вместе с Порошенко отправились в Харьков, откуда полетят в киевский аэропорт Борисполь.

27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».