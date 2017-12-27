Медведчук рассказал, по какой схеме может пройти новый этап обмена пленными в Донбассе
«Принцип «всех на всех» сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа «всех на всех». Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются на Украине... 74 человека — те, которых разыскивают Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили... 29 человек», — цитирует Медведчука РИА Новости.
По его словам, этот обмен будет более сложным, поскольку речь идёт о лицах, которые привлекаются или уже привлечены к ответственности за особо тяжкие преступления.
«Но реализация этого второго этапа позволит говорить, что принцип «всех на всех», заложенный в Минских соглашениях в пункте 6, может быть выполнен. И надо делать всё для того, чтобы его реализовать», — добавил он.
Ранее в СБУ заявили, что в Донбассе остаются более 100 украинских пленных.
27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».