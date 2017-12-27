Медведчук рассказал, по какой схеме может пройти новый этап обмена пленными в Донбассе

Второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по формуле «74 на 29». Об этом сообщил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в эфире «России 1».

«Принцип «всех на всех» сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа «всех на всех». Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются на Украине... 74 человека — те, которых разыскивают Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили... 29 человек», — цитирует Медведчука РИА Новости.

По его словам, этот обмен будет более сложным, поскольку речь идёт о лицах, которые привлекаются или уже привлечены к ответственности за особо тяжкие преступления.

«Но реализация этого второго этапа позволит говорить, что принцип «всех на всех», заложенный в Минских соглашениях в пункте 6, может быть выполнен. И надо делать всё для того, чтобы его реализовать», — добавил он.

Ранее в СБУ заявили, что в Донбассе остаются более 100 украинских пленных.

27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».