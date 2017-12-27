СБУ: в Донбассе остаются более 100 украинских пленных

На неподконтрольной Киеву части Донбасса остаются 103 украинских пленных, судьба ещё 402 человек неизвестна. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«На сегодняшний день освобождены или найдены 3 215 человек, 103 человека ещё остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях, 402 считаются без вести пропавшими», — приводит его слова пресс-служба ведомства в Facebook.

Грицак пообещал, что украинская сторона продолжит обмен пленными.

«Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернётся домой», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Донбассе завершился процесс обмена пленными в формате «306 на 74».