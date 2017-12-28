Порошенко: арестованных на Украине россиян будут менять на осуждённых в России украинцев
«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина», — цитирует главу государства «СТРАНА.ua».
По его словам, более 15 российских граждан, которые пребывают в тюрьмах на территории Украины, «должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».
Ранее сообщалось, что Порошенко встретил у линии соприкосновения группу из 73 человек, освобождённых в рамках обмена пленными в Донбассе.
27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».