Порошенко: арестованных на Украине россиян будут менять на осуждённых в России украинцев

Киев в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осуждённых в России украинцев. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина», — цитирует главу государства «СТРАНА.ua».

По его словам, более 15 российских граждан, которые пребывают в тюрьмах на территории Украины, «должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».

Ранее сообщалось, что Порошенко встретил у линии соприкосновения группу из 73 человек, освобождённых в рамках обмена пленными в Донбассе.

27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».