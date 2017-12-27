Вернувшийся в рамках обмена пленными боец ДНР рассказал, что был осуждён на 12 лет

Вернувшийся из украинского плена боец самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в беседе с ФАН рассказал, что был осуждён на 12 лет.

По его словам, в плену ему пришлось «пересечься» с депутатом от Радикальной партии Украины Игорем Мосийчуком.

«Я из Мариуполя, был осуждён на 12 лет. Мосийчук лично (меня) пытал», — сказал мужчина.

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщил, что второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по формуле «74 на 29».

27 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».