Армейский магазин: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на торговлю Украины с ДНР и ЛНР
- Вагоны с углём под Донецком
- Reuters
- © Konstantin Chernichkin
«Эклектичный и противоречивый»
Принятый Верховной радой законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал массу критики из-за содержащихся в нём положений, нарушающих минские договорённости. Документ даёт право президенту Украины в мирное время использовать вооружённые силы «для сохранения суверенитета государства», называет ДНР и ЛНР «временно оккупированными территориями», а Россию — «страной-агрессором».
Однако, несмотря на явный непримиримый характер законопроекта, он содержит один прагматичный пункт — статья 10 фактически легализует торговлю между Украиной и ДНР и ЛНР. При этом оговаривается, что «перемещение товаров» будет проходить под контролем Объединённого оперативного штаба ВСУ в кооперации с СБУ.
Таким образом создаются условия для снятия экономической блокады с Донбасса, пишет на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Дубинский.
«И ответственность за это переводится на кабмин, который должен определить перечень разрешённых к ввозу и вывозу товаров. Готов спорить, первые позиции в нём будет занимать «роттердамский уголёк». Что же касается «реинтеграции», то о ней в законе ничего нет. Ни по форме, ни по сути», — считает Дубинский.
«Закон очень эклектичен и противоречив. Согласно принятому Верховной радой законопроекту, граждане Украины обязаны именовать субъекты не ДНР и ЛНР, а оккупированные Российской Федерацией администрации. Однако при этом сохраняется договор о дружбе с РФ и говорится о «перемещении товаров» между Украиной и «временно оккупированными территориями». То есть, с одной стороны, закон предоставляет жёсткую позицию, с другой — мягкую. Эта ситуация не устроит никого», — заявил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Себе в убыток
Украина действительно нуждается в антраците, который приходится покупать по более высоким ценам у зарубежных партнёров.
«Весь металлургический комплекс Украины, в частности, мариупольский, зависит от угля, который поставляется с территории ДНР и ЛНР. Кроме того, все украинские ТЭС работают на антраците. Сейчас Украина закупает антрацит в США, но по таким ценам и в таких объёмах, что это стране невыгодно», — отметил Абзалов.
- Отгрузка угля в вагоны на шахте
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в прошлом году стране потребовалось около 4,8 млн тонн угля, который используется в энергетической сфере для производства электроэнергии и отопления.
«Уголь из ДНР обошёлся бы нам по $75—80 за тонну, но Украина в прошлом году приобретала топливо по более высокой цене. Например, по контракту с американской компанией Xcoal Energy & Resources он обошёлся в среднем по $114 за тонну», — сообщает источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.
Сейчас торговые отношения между Украиной и самопровозглашёнными республиками заморожены. С 15 марта 2017 года решением СНБО введена полная транспортная блокада неподконтрольных Украине территорий. Этому предшествовала блокада железнодорожных путей на востоке страны, которую по собственной инициативе в конце декабря 2016 года ввели участники силовой операции в Донбассе и ряд народных депутатов.
Власти Незалежной не решились тогда разогнать «атошников». В ответ на это руководство ДНР и ЛНР национализировало всё принадлежащее украинским бизнесменам имущество на территории непризнанных республик.
Радикально настроенные силы Украины по-прежнему настаивают на блокаде.
«Если решать радикально, то есть только один механизм. И я сторонник этого варианта — запретить любые перемещения товаров и грузов… Лично моя позиция: идёт война, и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки её освобождения», — заявил в середине декабря 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов.
Однако бизнесмены постоянно обращаются к президенту с просьбой разблокировать торговлю с Донбассом, рассказывает источник RT в администрации президента Украины.
Нацбанк Украины сообщил в декабре, что из-за блокады Донбасса украинскому бюджету в 2017 году был нанесён ущерб в размере $1,8 млрд.
«Это трагедия для ВСУ»
Согласно законопроекту о реинтеграции Донбасса, отвечать за гипотетические торговые отношения между Украиной и непризнанными республиками будет Объединённый оперативный штаб ВСУ.
«Объединённый оперативный штаб, который должен быть создан, фактически будет контролировать торговлю с оккупированными территориями — уже даже проведён конкурс и определены генералы, которые будут это делать», — заявила вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед.
Сыроед видит большую опасность в том, что контроль за торговыми операциями передан военным.
«Я думаю, это огромная трагедия для вооружённых сил, так как торговля и вооружённые силы несовместимы», — подчеркнула вице-спикер Рады.
По словам Абзалова, формально в законопроекте не прописана идея о возобновлении торговли, она запрещена соответствующим решением СНБО.
«Но прописана более важная часть: кто может определять торговые отношения с ДНР и ЛНР. Раньше этим занимался так называемый штаб, в котором были очень сильны позиции добровольческих батальонов. И я сомневаюсь, что добробаты отдадут этот перспективный кусок ВСУ», — отметил Абзалов.
По словам эксперта, столкновения между ВСУ и участниками добровольческих батальонов, которые лишаются источников финансирования и теряют свои позиции, происходят уже не первый день, а после принятия закона о реинтеграции противостояние только усилится.
«Обострится борьба и внутри ВСУ — за право контролировать торговые потоки», — подчеркнул Абзалов.
Необоюдный интерес
Представители самопровозглашённых республик отнеслись к инициативе Киева о возможном возобновлении торговли скептически.
«Здесь нужно ставить во главу угла снятие экономической блокады, которая обсуждается в Минске. Говорить о каких-то точечных моментах, выгодных для Украины, сейчас нецелесообразно. Более того, за период блокады Донбасс научился обходиться без продукции Украины, и дефицита продуктов или товаров ни в каких сферах в республике не чувствуют», — заявил в беседе с RT полпред ДНР Денис Пушилин.
- Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
По словам Абзалова, самопровозглашённые республики будут исходить из реальных шагов Украины.
«Если решение СНБО об отмене торговой блокады будет принято, то тогда торговые действия будут происходить», — отметил эксперт.
Украинские компании заинтересованы продавать в непризнанные республики продукты питания — от молока до сладостей, сообщил источник RT в Министерстве аграрной политики.
«Не секрет, что потеря российского рынка больно ударила по украинским производителям, а ЕС не спешит открывать свой рынок. Например, на 11 января все квоты на поставку мёда в ЕС исчерпаны», — говорит собеседник RT.
По его словам, аграрное ведомство пока не знает, каким образом военные будут контролировать торговлю с непризнанными территориями и как получать разрешение на поставку товаров.
«Это не их сфера ответственности, поэтому не исключено, что Украина лишь будет закупать уголь и другие операции будут запрещены. Этот вопрос мы будем обсуждать с премьер-министром Владимиром Гройсманом», — отметил источник RT в Министерстве аграрной политики.
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