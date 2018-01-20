Армейский магазин: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на торговлю Украины с ДНР и ЛНР

В принятом Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса содержится статья, которая фактически размораживает торговые отношения между Украиной и непризнанными республиками. Согласно документу, операции по «перемещению товаров» будут проходить под контролем ВСУ. Эксперты объясняют этот прагматичный ход стремлением Незалежной возобновить закупки антрацита у ДНР и ЛНР. Однако аналитики подчёркивают, что передача военным ответственности за экономическое сотрудничество приведёт к негативным последствиям. Как Украина собирается воевать и торговать с юго-востоком, разбирался RT.

«Эклектичный и противоречивый»



Принятый Верховной радой законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал массу критики из-за содержащихся в нём положений, нарушающих минские договорённости. Документ даёт право президенту Украины в мирное время использовать вооружённые силы «для сохранения суверенитета государства», называет ДНР и ЛНР «временно оккупированными территориями», а Россию — «страной-агрессором».

Однако, несмотря на явный непримиримый характер законопроекта, он содержит один прагматичный пункт — статья 10 фактически легализует торговлю между Украиной и ДНР и ЛНР. При этом оговаривается, что «перемещение товаров» будет проходить под контролем Объединённого оперативного штаба ВСУ в кооперации с СБУ.

Таким образом создаются условия для снятия экономической блокады с Донбасса, пишет на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Дубинский.

«И ответственность за это переводится на кабмин, который должен определить перечень разрешённых к ввозу и вывозу товаров. Готов спорить, первые позиции в нём будет занимать «роттердамский уголёк». Что же касается «реинтеграции», то о ней в законе ничего нет. Ни по форме, ни по сути», — считает Дубинский.

«Закон очень эклектичен и противоречив. Согласно принятому Верховной радой законопроекту, граждане Украины обязаны именовать субъекты не ДНР и ЛНР, а оккупированные Российской Федерацией администрации. Однако при этом сохраняется договор о дружбе с РФ и говорится о «перемещении товаров» между Украиной и «временно оккупированными территориями». То есть, с одной стороны, закон предоставляет жёсткую позицию, с другой — мягкую. Эта ситуация не устроит никого», — заявил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Себе в убыток

Украина действительно нуждается в антраците, который приходится покупать по более высоким ценам у зарубежных партнёров.

«Весь металлургический комплекс Украины, в частности, мариупольский, зависит от угля, который поставляется с территории ДНР и ЛНР. Кроме того, все украинские ТЭС работают на антраците. Сейчас Украина закупает антрацит в США, но по таким ценам и в таких объёмах, что это стране невыгодно», — отметил Абзалов.

Отгрузка угля в вагоны на шахте

РИА Новости

© Алексей Куденко

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в прошлом году стране потребовалось около 4,8 млн тонн угля, который используется в энергетической сфере для производства электроэнергии и отопления.

«Уголь из ДНР обошёлся бы нам по $75—80 за тонну, но Украина в прошлом году приобретала топливо по более высокой цене. Например, по контракту с американской компанией Xcoal Energy & Resources он обошёлся в среднем по $114 за тонну», — сообщает источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Сейчас торговые отношения между Украиной и самопровозглашёнными республиками заморожены. С 15 марта 2017 года решением СНБО введена полная транспортная блокада неподконтрольных Украине территорий. Этому предшествовала блокада железнодорожных путей на востоке страны, которую по собственной инициативе в конце декабря 2016 года ввели участники силовой операции в Донбассе и ряд народных депутатов.

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Власти Незалежной не решились тогда разогнать «атошников». В ответ на это руководство ДНР и ЛНР национализировало всё принадлежащее украинским бизнесменам имущество на территории непризнанных республик.

Радикально настроенные силы Украины по-прежнему настаивают на блокаде.

«Если решать радикально, то есть только один механизм. И я сторонник этого варианта — запретить любые перемещения товаров и грузов… Лично моя позиция: идёт война, и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки её освобождения», — заявил в середине декабря 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов.

Однако бизнесмены постоянно обращаются к президенту с просьбой разблокировать торговлю с Донбассом, рассказывает источник RT в администрации президента Украины.

Нацбанк Украины сообщил в декабре, что из-за блокады Донбасса украинскому бюджету в 2017 году был нанесён ущерб в размере $1,8 млрд.

«Это трагедия для ВСУ»

Согласно законопроекту о реинтеграции Донбасса, отвечать за гипотетические торговые отношения между Украиной и непризнанными республиками будет Объединённый оперативный штаб ВСУ.

«Объединённый оперативный штаб, который должен быть создан, фактически будет контролировать торговлю с оккупированными территориями — уже даже проведён конкурс и определены генералы, которые будут это делать», — заявила вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед.

Сыроед видит большую опасность в том, что контроль за торговыми операциями передан военным.

«Я думаю, это огромная трагедия для вооружённых сил, так как торговля и вооружённые силы несовместимы», — подчеркнула вице-спикер Рады.

По словам Абзалова, формально в законопроекте не прописана идея о возобновлении торговли, она запрещена соответствующим решением СНБО.

«Но прописана более важная часть: кто может определять торговые отношения с ДНР и ЛНР. Раньше этим занимался так называемый штаб, в котором были очень сильны позиции добровольческих батальонов. И я сомневаюсь, что добробаты отдадут этот перспективный кусок ВСУ», — отметил Абзалов.

По словам эксперта, столкновения между ВСУ и участниками добровольческих батальонов, которые лишаются источников финансирования и теряют свои позиции, происходят уже не первый день, а после принятия закона о реинтеграции противостояние только усилится.

«Обострится борьба и внутри ВСУ — за право контролировать торговые потоки», — подчеркнул Абзалов.

Необоюдный интерес

Представители самопровозглашённых республик отнеслись к инициативе Киева о возможном возобновлении торговли скептически.

«Здесь нужно ставить во главу угла снятие экономической блокады, которая обсуждается в Минске. Говорить о каких-то точечных моментах, выгодных для Украины, сейчас нецелесообразно. Более того, за период блокады Донбасс научился обходиться без продукции Украины, и дефицита продуктов или товаров ни в каких сферах в республике не чувствуют», — заявил в беседе с RT полпред ДНР Денис Пушилин.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин

РИА Новости

© Сергей Аверин

По словам Абзалова, самопровозглашённые республики будут исходить из реальных шагов Украины.

«Если решение СНБО об отмене торговой блокады будет принято, то тогда торговые действия будут происходить», — отметил эксперт.

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Украинские компании заинтересованы продавать в непризнанные республики продукты питания — от молока до сладостей, сообщил источник RT в Министерстве аграрной политики.

«Не секрет, что потеря российского рынка больно ударила по украинским производителям, а ЕС не спешит открывать свой рынок. Например, на 11 января все квоты на поставку мёда в ЕС исчерпаны», — говорит собеседник RT.

По его словам, аграрное ведомство пока не знает, каким образом военные будут контролировать торговлю с непризнанными территориями и как получать разрешение на поставку товаров.

«Это не их сфера ответственности, поэтому не исключено, что Украина лишь будет закупать уголь и другие операции будут запрещены. Этот вопрос мы будем обсуждать с премьер-министром Владимиром Гройсманом», — отметил источник RT в Министерстве аграрной политики.